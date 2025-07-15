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Крейг, Стейтем, Джошуа: названы приглашенные гости на реванш Усика и Дюбуа

На поединке будут артисты, музыканты, актеры, спортсмены и другие.
Сегодня, 12:24       Автор: Митя Шитко
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, кто приглашен на реванш украинца и британца.

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"Многие музыканты и звезды придут на шоу в субботу вечером. В частности, будут Дэниел Крейг, игравший роль Джеймса Бонда, Джейсон Стейтем, Иен Макшейн.

Энтони Джошуа? Да, его пригласили. Мы хотим собрать всех бывших британских чемпионов мира. Будут Герби Гайд, Фрэнк Бруно, Дэвид Хэй, Леннокс Льюис. Надеюсь, что Энтони Джошуа тоже придет", - приводит слова Уоррена Чемпион.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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