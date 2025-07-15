Названо количество билетов, которые проданы на реванш Усик - Дюбуа
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что на реванш продано 90 000 билетов.
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"Мы продали более 90 000 билетов. Думаю, до субботы стадион будет распродан, ведь все в Великобритании знают, кто такой Александр Усик.
Он, по сути, победил каждого британского боксера, поэтому его очень хорошо знают. Он побеждал Даниэля, хотя это было и противоречивое сражение. Но у Дюбуа с тех пор есть очень удачная серия – три замечательные победы над сильными соперниками", - приводит слова Уоррена Чемпион.
Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
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