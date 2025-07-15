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Стало известно, посетит ли Фьюри реванш Усик - Дюбуа

Тайсон хочет получить поединок против одного из боксеров.
Сегодня, 13:00       Автор: Митя Шитко
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), рассказал, посетит ли его клиент бой чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам функционера, "Цыганский король" посетит реванш и хочет получить поединок против победителя.

"Конечно он будет на Уэмбли, он самая большая звезда.

Если он вернется, а он говорит, что вернется, то будет драться с тем, у кого будут пояса. Это логично", - приводит слова промоутера Чемпион.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее было названо количество билетов, которые проданы на реванш Усик - Дюбуа.

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