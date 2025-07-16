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"Он не сдастся": Атлас рассказал, как Дюбуа выступит в реванше с Усиком

Тедди отметил прогресс британца.
Сегодня, 07:26       Автор: Митя Шитко
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам американца, британский боксер изменился после поражения от украинца в 2023 году.

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"Дюбуа всегда был хорошим ударником. Он знает, как драться, и все такое. Но до первого бой с Усиком он не горел огнем, он тогда еще не нашел себя. Но магия еще не случилась.

Это могло бы и не произойти, но случилось – он нашел себя. Он нашел себя, потому что стремился искупить. Когда он проиграл Джо Джойсу… Да, я знаю, у него была сломана глазница, но в итоге он сдался. А в бою с Усиком, был там удар ниже пояса или нет – но наконец он снова сдался. На этот раз он не сдастся. Он уже не тот парень", - сказал Атлас на своем подкасте.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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