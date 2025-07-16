Усик рассказал, сможет ли нокаутировать Дюбуа

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) поделился мыслями о реванше с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам украинца, у британца главный козырь - силовой удар.

"Даниэль — молодой парень, опасный всегда. Потому что этот парень имеет хороший удар и хорошие боксерские навыки. Я должен быть осторожным, потому что это бокс. Но я готовился к этому бою. Посмотрим в субботу".

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Усик верит, что сможет досрочно победить Дюбуа.

"Слушайте, я всегда готовлюсь к 12 раундам, мы с тренером, с командой. Но если будет шанс, я сделаю это. Верю, что я оставнлю его? Да. Конечно", - сказал Александр для talkSPORT.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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