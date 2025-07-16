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Усик назвал причину, по которой он решил завершить карьеру через два боя

Украинец вскоре покинет профессиональный бокс.
Сегодня, 10:45       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о том, что планирует повесить перчатки на гвоздь через два боя.

По словам украинец, он хочет больше времени проводить с семьей.

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"Я сказал, что у меня осталось два боя, потому что у меня двое сыновей. Сейчас им 12 и 10 лет. Им и моей дочке нужен я. Я хочу посвятить время моей семье, моей жене. Я хочу жить с моей семьей постоянно, а не только иногда.

Шесть месяцев я тренируюсь, шесть месяцев провожу с семьей. Возможно, даже меньше - 4,5 месяца. Этого мало для моей семьи", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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