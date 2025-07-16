"Не исключаю": Дюбуа назвал соперника, с которым готов провести бой в будущем

Даниэль вспомнил своих спарринг-партнеров перед поединком с Усиком.

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) высказался о поисках спарринг-партнеров для подготовки к бою с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО).

По словам британца, стиль украинца мало, кто может повторить.

"Не многие бойцы могут повторить Усика, даже левши, но у нас есть хорошие спарринг-партнеры, у нас есть хорошая работа и спарринги, все это вместе приведет меня к нужному результату. У нас сейчас есть такие ребята, как Итаума, похожие ребята, похожие бойцы".

Дюбуа допустил, что проведет бой с Итаумой.

"Да, возможно, да, в этом и заключается суть игры. Но я сосредоточен на том, что я должен сделать. Сначала самое важное. Я выиграю все титулы, это следующий шаг", - сказал Дюбуа для Sky Sports.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, что Усик и Дюбуа провели новую битву взглядов.

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