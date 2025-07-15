Усик и Дюбуа провели новую битву взглядов
Украинец Александр Усик снова встретился с британским боксером Даниэлем Дюбуа. Они провели битву взглядов под открытым небом перед вторым поединком.
За интерактив на этот раз отвечал Дюбуа. Обладатель пояса IBF пытался спровоцировать Усика, выкрикивая фразу ринг-анонсера And the new [champion]. В ответ команда чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO начала скандировать "Усик, Усик!".
Бой-реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля. Поединок примет лондонская арена Уэмбли. Первое противостояние завершилось победой украинского боксера нокаутом. Победитель нового боя станет абсолютным чемпионом мира.
Кстати, промоутер Фрэнк Уоррен раскрыл количество проданных билетов на второй поединок.
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