Усик впервые объяснил причину ухода Красюка

Украинский боксер продолжает сотрудничество с Александром. однако в другой роли.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал решение завершить сотрудничество со своим промоутером Александром Красюком.

По словам украинского боксера, он делает свой бизнес, однако Красюк продолжает помогать ему.

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"Послушайте, мы не разрывали отношения с Алексом. Я строю бизнес — компанию USYK-17. Красюк работает с этой компанией.

Мы прекратили отношения в боксе, но Алекс помогает мне с другой работой. Мы проработали вместе 12 лет, мы выиграли большие трофеи. Мы продолжим сотрудничать, но в других сферах", — сказал Усик для The Stomping Ground.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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