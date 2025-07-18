Промоутер назвал боксера, с которым Фьюри хочет провести бой

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), рассказал, что британец не будет драться в текущем году.

Уоррен сообщил, что "Цыганский король" хочет в третий раз подраться с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО).

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"Я говорил с Фьюри на выходных о боксе. Он не будет драться в этом году. У него скоро выйдет второй сезон сериала на Netflix, но он все равно тренируется в зале. Он делает это для своего благополучия – как физического, так и ментального. Это помогает ему оставаться в хорошем состоянии.

У него такой менталитет, что он занимается в спортзале, и ему нужно что-то делать. Он четко дал понять, что хочет подраться с Усиком.

У него были тяжелые поединки против Уайлдера. Бой, к которому, как я считаю, он был не готов – против Фрэнсиса Нганну, а затем два тяжелых поединка с Усиком", - приводит слова Уоррена BBC.

Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года после двух поражений от Усика, однако недавно вызвал украинца на трилогию.

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