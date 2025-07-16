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"Теперь я первый в очереди": Паркер оригинально бросил вызов победителю реванша Усик - Дюбуа

Временный чемпион записал музыкальное видеообращение к украинцу и британцу.
Сегодня, 16:33       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер вызвал на бой победителя реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

Новозеландский боксер у себя в Instagram опубликовал музыкальное видео под песню Джонни Кеша "I Walk the Line", отметив потенциальных соперников и напомнив, что уже давно ждет очереди побороться за полноценный пояс.

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"Я переступил эту черту. Теперь я стою первый в очереди. Ты мой следующий", - написал Паркер.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Усик рассказал, после какого боя определится со своим будущим.

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