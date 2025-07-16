Усик рассказал, после какого боя определится со своим будущим

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) ответил на вопрос о будущем.

Украинский боксер примет решение после реванша с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

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"Сейчас я не думаю о следующем бое, потому что я сосредоточен только на субботе. Иногда люди говорят: "Эй, слушайте, я готов к следующему бою", но не смотрят на субботу. Под моим контролем только суббота.

После боя мы поговорим о моей боксерской карьере", - приводит слова Усика talkSPORT.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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