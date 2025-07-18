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"Я выйду на ринг": временный чемпион мира сделал заявление про реванш Усик - Дюбуа

Кабайел хочет титульный поединок.
Сегодня, 09:25       Автор: Митя Шитко
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам немца, он поднимается в ринг, если украинец победит британца.

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"Я здесь, что посмотреть бой Усика против Дюбуа. Драться с победителем? Не знаю. Может быть. После боя, может, прыгну на ринг.

Если выиграет Усик, возможно, я выйду на ринг. Если выиграет Дюбуа, может выйти Джозеф Паркер. Мы разговаривали с ним. Если что, он тоже не против боя", - приводит слова Агита Luckypunch.net.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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