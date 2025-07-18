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"Полететь в космос и вернуться назад": Усик рассказал, чему научился в боях с Фьюри

Александр провел метафору.
Сегодня, 10:20       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался по поводу боев против экс-чемпиона Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

По словам украинца, британец был для него отличным соперником.

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"Тайсон, по моему мнению, особенный парень. Это будто здесь и здесь (указывает на голову и сердце – прим.). Это часть моей жизни. 24 раунда! 24 раунда с Тайсоном Фьюри - это как полететь в космос и вернуться назад", - сказал Александр для Ring Magazine.

Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года после двух поражений от Усика, однако недавно вызвал украинца на трилогию.

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