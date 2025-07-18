Кабайел сделал прогноз на реванш Усика с Дюбуа

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел поделился мнением о предстоящем реванше за все титулы в его дивизионе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам немца, если Дюбуа не сможет остановить Усика в первой половине боя, то Александр победит.

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"Я думаю, что бой будет очень близким.

Возможно, в первых пяти раундах Даниэль Дюбуа способен остановить Усика, но если он этого не сделает, то Александр выиграет по очкам", - сказал Кабайел в интервью LuckyPunch.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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