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"Победит в поздних раундах": Паркер сделал окончательный прогноз на реванш Усик - Дюбуа

Джозеф считает, что поединок будет похож на первый.
Сегодня, 11:42       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поделился прогнозом на бой между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам Паркера, украинец победит в поздних раундах.

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"Шансы Даниэля выиграть есть в первой половине боя. А если он продлится дольше, то Усик... Я чувствую, что Усик будет для него слишком сильным с точки зрения физической подготовки, движений, просто как он может кого-то сломать. Я видел это в боях, которые он проводил с одними из лучших супертяжеловесов.

Я ожидаю, что Усик победит в поздних раундах. Бой будет похож на первый", - сказал Паркер для BoxNation.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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"Победит в поздних раундах": Паркер сделал окончательный прогноз на реванш Усик - Дюбуа
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