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"Бои с Усиком в прошлом": Али Башир выбрал для Фьюри в соперники легендарного украинца

Тренер хочеть увидеть реванш Фьюри и Кличко.
Сегодня, 07:25       Автор: Митя Шитко
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), поделился мнением о возможном третьем поединке украинца с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО

Али Башир считает, что трилогия не нужна.

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"Я считаю, что бои между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри уже завершены и остались в прошлом".

Тренер призвал Фьюри провести поединок с Владимиром Кличко.

"Сейчас я хотел бы увидеть Тайсона Фьюри в поединке с его давним соперником Владимиром Кличко, ведь Владимир до сих пор в форме и верит, что может вернуться и победить Фьюри. Знаете, я общался с ним, и он не раз говорил, что хочет выйти на ринг. Так что, если хотят сделать что-то в старом стиле, пусть Фьюри дерется с Кличко", - приводит слова тренера Seconds Out.

В 2015 году Фьюри победил Кличко единогласным решением судей.

19 июля Усик проведет реванш с Дэниелом Дюбуа.

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