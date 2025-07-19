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"Не думаю, что он победит": Фьюри назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа

Тайсон высказался о стиле Даниэля.
Сегодня, 08:15       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке Даниэля Дюбуа и Александра Усика.

По словам британца, украинский боксер победит соперника.

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"Я не думаю, что Дюбуа вообще победит Усика. Усик — хитрый, опытный соперник, он много двигается. 

Мы все знаем: если стоять прямо перед Даниэлем Дюбуа, он пробьет в тебе дыру. Но если вокруг него постоянно двигаться — он, скорее всего, устанет и где-то после восьмого раунда сядет на колено после джеба", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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