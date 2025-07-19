"Многие верят в победу": Хижняк предсказал, как завершится реванш Усик - Дюбуа

Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Хижняк считает, что украинец победит нокаутом.

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"Многие верят в победу Александра. Кто-то даже не сомневается – как и я. Сегодня разговаривал с одним знакомым — он считает, что Усик будет "буксовать" в девятом раунде.

То есть прогнозирует, что до восьмого будет идти ровно, а с девятого начнется решающее. Я также считаю, что бой будет продолжаться более восьми раундов. И где-нибудь в поздних раундах Александр завершит все досрочно", - сказал Хижняк в интервью Чемпіон Радіо.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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