"Это правильное решение": Леннокс Льюис рассказал, когда Усик завершит карьеру

Бывший чемпион Леннокс Льюис поделился мыслями по поводу чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

По словам легенды бокса, правильно, что украинец завершит кареьру после реванша с Даниэлем Дюбуа и еще одного боя.

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"Думаю, он еще может немного побоксировать. Он еще молод. Он до сих пор любит то, что делает.

У него есть четкий план завершения карьеры — он говорил, что хочет провести еще один бой после этого. И, на мой взгляд, это правильное решение", - приводит слова Льюиса Boxing News.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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