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Леннокс Льюис сравнил Усика с Мухаммедом Али

Легенда бокса оценил бой украинца с Дюбуа.
Сегодня, 10:38       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион Леннокс Льюис поделился мыслями о по поводу чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

По словам легендарного боксера, украинец является великим бойцом, как он и Мухаммед Али.

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"Усик — великолепный боец. У него очень высокий боксерский интеллект, и он заслуживает быть там, где он есть сейчас.

Он однозначно в той же категории, что и Мухаммед Али, я и все великие бойцы.

Ему уже нечего доказывать. Он мог уйти еще до этого боя. Согласившись еще раз драться с Дюбуа, он рискует. Но если он чувствует, что сможет это преодолеть — это оправданный риск, потому что титул, который он может получить, очень весомый", - приводит слова Леннокса Boxing Scene.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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