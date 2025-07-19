Майк Тайсон назвал величайшего боксера всех времен

Бывший чемпион по боксу Майк Тайсон выделил величайших спортсменов всех времен.

Американец принял участие в шоу The Big Podcast с Шакилом О'Нилом, где назвал величайшего баскетболиста и боксера всех времени.

"Величайший баскетболист? Я - человек Джордана.

Величайший боксер всех времен? Я. И это не эгоизм. Есть статистика. Спросите у всего мира", - приводит слова Майка NBA Central.

В ноябре прошлого года Майк потерпел поражение от ютубера и боксера Джейка Пола.

Ранее сообщалось, что Леннокс Льюис сравнил Усика с Мухаммедом Али.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!