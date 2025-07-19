Леннокс Льюис рассказал Дюбуа, как победить Усика

Бывший чемпион Леннокс Льюис поделился мыслями о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам Льюиса, британец должен зажать украинца возле канатов и досрочно победить его.

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"Бойцы из более легких весовых категорий обычно более техничны. Эвандер Холифилд был сильным супертяжеловесом... Он был лучшим в США. Чтобы победить его, я должен был изучить каждое его движение. Я говорил себе: он бьет по корпусу, он делает то и другое. И я должен был сказать себе — я должен выиграть первый и последний раунды, я должен бить больше, чем он, и выиграть как можно больше раундов.

Вот почему я сожалею, что больше не боксирую. Это был бы вызов — выйти против Усика и победить его. Я видел все его бои и знаю, как это сделать. Я бы сделал все то, что советую Даниэлю: прижать его к канатам джебом — и воспользоваться моментом", - приводит слова Льюиса Boxing Scene.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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