iSport.ua
Русский Українська

Леннокс Льюис рассказал Дюбуа, как победить Усика

Легендарный британец вспомнил свою карьеру.
Сегодня, 11:58       Автор: Митя Шитко
Леннокс Льюис / Getty Images
Леннокс Льюис / Getty Images

Бывший чемпион Леннокс Льюис поделился мыслями о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам Льюиса, британец должен зажать украинца возле канатов и досрочно победить его.

Читай также: "Это правильное решение": Леннокс Льюис рассказал, когда Усик завершит карьеру

"Бойцы из более легких весовых категорий обычно более техничны. Эвандер Холифилд был сильным супертяжеловесом... Он был лучшим в США. Чтобы победить его, я должен был изучить каждое его движение. Я говорил себе: он бьет по корпусу, он делает то и другое. И я должен был сказать себе — я должен выиграть первый и последний раунды, я должен бить больше, чем он, и выиграть как можно больше раундов.

Вот почему я сожалею, что больше не боксирую. Это был бы вызов — выйти против Усика и победить его. Я видел все его бои и знаю, как это сделать. Я бы сделал все то, что советую Даниэлю: прижать его к канатам джебом — и воспользоваться моментом", - приводит слова Льюиса Boxing Scene.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шумахер-младший подтвердил переговоры по возвращению в Формулу-1 Шумахер-младший подтвердил переговоры по возвращению в Формулу-1
Куртуа определился с будущим в Реале Куртуа определился с будущим в Реале
Мировая рекордсменка провалила допинг-тест Мировая рекордсменка провалила допинг-тест
"Пусть победит сильнейший": Али Башир оценил шансы Усика в бою с Дюбуа "Пусть победит сильнейший": Али Башир оценил шансы Усика в бою с Дюбуа

Видео

Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция
Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: продолжение плей-офф на женском Евро
просмотров
Календарь Динамо: у "бело-синих" запланирован старт в отборе Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Формула 114:11
Шумахер-младший подтвердил переговоры по возвращению в Формулу-1
Европа13:30
Куртуа определился с будущим в Реале
Легкая атлетика12:58
Мировая рекордсменка провалила допинг-тест
Бокс12:50
"Пусть победит сильнейший": Али Башир оценил шансы Усика в бою с Дюбуа
Европа12:27
Марсель вернет в Европу экс-звезду АПЛ
Бокс12:20
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
Бокс11:58
Леннокс Льюис рассказал Дюбуа, как победить Усика
Формула 111:38
"Мы с Ландо в сложном положении": Пиастри оценил чемпионскую гонку
Бокс11:28
Усик - Дюбуа: полный андеркард вечера бокса
Бокс11:10
Майк Тайсон назвал величайшего боксера всех времен
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK