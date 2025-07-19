"Пусть победит сильнейший": Али Башир оценил шансы Усика в бою с Дюбуа

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), поделился ожиданиями от реванша украинца с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

По словам Али Башира, шансы боксеров на победу равны.

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"Это будет хороший бой, потому что Даниэль Дюбуа – молодой, перспективный талант. Он принадлежит к старой школе, для которой был актуален такой слоган: "Он чувствует свои Cheerios»" (рекламный слоган хлопьев, символизирующий прилив энергии – прим.).

В своих последних трех боях он показал, что заслуживает этого, он трижды победил досрочно. Только благодаря этому импульсу он зашел так далеко – до поединка против опытного ветерана Александра Усика.

Это будет очень динамичное противостояние стилей, и я думаю, что это бой 50 на 50 на данный момент. Есть опытный Александр Усик, который, возможно, идет на спад, и есть молодой претендент – Даниэль Дюбуа. Так что это хорошее противостояние со всех сторон", - сказал тренер для Seconds Out.

Али Башир не стал делать прогноз на титульный бой.

"Я не дам прогноз, потому что работал с обоими ребятами. Я работал с Усиком, работал с Даниэлем Дюбуа. Пусть победит сильнейший. Я просто надеюсь, что это будет хороший бой для фанатов. Это для меня самое главное".

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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