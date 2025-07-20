«Великий чемпион и боец на поколения»: Тренер Дюбуа расхвалил Усика

Дон Чарльз считает, что если и проигрывать в своей карьере, то только таким бойцам.

Тренер Даниэля Дюбуа, Дон Чарльз, высказался о победе Александра Усика над его подопечным.

По словам наставника британца, украинец один из лучших боксеров всех времен.

"Однозначно Даниэль вышел на ринг против одного из лучших в истории. Это не подлежит обсуждению.

Мы старались. Даниэль - молодой чемпион, ему 27 лет, стоит отметить, что он уже многого достиг.

Усик - великий чемпион и боец на поколения. Если проигрывать, то проигрывать только такому великому боксеру", - сказал Чарльз.

Напомним, ранее Чисора задал Усику забавный вопрос.

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