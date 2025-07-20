Чисора задал Усику забавный вопрос после его победы над Дюбуа

Дереку надоело доминирование украинца над его соотечественниками.

Британский боксер Дерек Чисора встретился с Александром Усиком после его победы над Даниэлем Дюбуа.

Чисора записал видео с украинцем и забавно подписал его.

"Трехкратный абсолютный чемпион мира. Чемпион мира в тяжелом весе. Ты можешь перестать нас бить?", - написал Дерек в твиттере.

Three time Undisputed Heavyweight Champion of the world! Can you stop beating us up please? @usykaa pic.twitter.com/Vl6gSsRpCY — Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) July 20, 2025

Напомним, что Чисора выразил желание встретиться с победителем реванша между Усиком и Дюбуа.

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