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Чисора задал Усику забавный вопрос после его победы над Дюбуа

Дереку надоело доминирование украинца над его соотечественниками.
Сегодня, 09:27       Автор: Василий Медвидь
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский боксер Дерек Чисора встретился с Александром Усиком после его победы над Даниэлем Дюбуа.

Чисора записал видео с украинцем и забавно подписал его.

"Трехкратный абсолютный чемпион мира. Чемпион мира в тяжелом весе. Ты можешь перестать нас бить?", - написал Дерек в твиттере.

Напомним, что Чисора выразил желание встретиться с победителем реванша между Усиком и Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора

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