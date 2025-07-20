Чисора хочет сразиться с победителем реванша Усик - Дюбуа

На этой ноте Дерек планирует завершить карьеру.

Британец Дерек Чисора рассказал о дальнейших планах.

По словам Дерека, он хочет бой за звание абсолютного чемпиона против победителя боя Александр Усик - Даниэль Дюбуа.

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"Я хочу сразиться против победителя этого реванша. Я - претендент. Я хочу, чтобы этот поединок стал моим 50-м и я завершаю.

Кого бы я хотел видеть победителем? Сцена готова для Даниэля. Он должен показать себя", - сказал Чисора.

Напомним, ранее сообщалось, в каком образе на бой против Дюбуа вышел Усик.

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