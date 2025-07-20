Усик появился на бой против Дюбуа в простом образе
В рамках вечера бокса в Лондоне, Великобритания, местный боксер Даниэль Дюбуа встретится с украинцем Александром Усиком.
За считанные минуты до начала поединка бойцы начали появляться на ринге. Усик вышел из раздевалки вторым.
Александр, как всегда, появился под трек Василия Жадана: "Братья". Украинский спортсмен выбрал в качестве образа для выхода на ринг простой серый костюм.
Oleksandr Usyk makes his way into the ring at Wembley🥶
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Oleksandr Usyk makes his way into the ring at Wembley🥶
Отметим, что в андеркарде данного поединка сражались Владислав Сиренко, который уступил Соломону Дакресу и Даниэль Лапин, который победил Льюиса Эдмондсона.
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