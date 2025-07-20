Баколе: Дюбуа заслужил поражение нокаутом, потому что никак не изменился

Конголезский боец Мартин Баколе поделился мыслями о бое Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

По словам Баколе, он был уверен в победе Усика нокаутом еще до поединка.

"Да, я говорил это еще до поединка. Еще сегодня перед поединком я говорил: если Дюбуа будет боксировать в таком же стиле, как и в первом бою с Усиком, он не продержится и пяти раундов.

И он действительно делал то же самое. Никакого джеба, ничего не изменилось. Он заслуживал поражения нокаутом, потому что никак не изменился"

Также Мартин заявил, что, по его мнению, Усик уже может завершать карьеру.

Я считаю, ему уже нечего искать, он достиг всего, что мог. На данный момент он лучший. Хочет – пусть завершает, хочет – пусть еще выходит на ринг. Но он сделал невероятное. Этот парень – машина. Он лучший, он до сих пор непобедим, поэтому уважение ему", – заявил конголезец.

На ISPORT есть лучшие моменты боя Усик – Дюбуа.

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