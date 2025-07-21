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Сиренко впервые прокомментировал свое сенсационное поражение в андеркарде Усик - Дюбуа

Владислав уступил британцу.
Сегодня, 19:20       Автор: Митя Шитко
Владислав Сиренко / Getty Images
Владислав Сиренко / Getty Images

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) прокомментировал свое поражение от Соломона Дакреса (10-1, 3 КО).

Сиренко сделал пост на своей странице в Instagram, в котором высказался о своих планах.

"Я разочарован своим выступлением и искренне признаю — я не показал даже части того, на что способен. Причины можно искать, оправдания — находить. Но правда одна: всю ответственность я беру на себя.

Я проделаю глубокую работу над ошибками, разберу это поражение до мельчайших деталей и извлеку из него правильные уроки. Я обязательно вернусь на ринг — совсем с другим огнем в глазах и другим настроем. Это еще не конец. Это начало нового пути. Спасибо вам за веру".

Сиренко проиграл единогласным решением судей: 91:99, 92:98, 92:99.

Ранее промоутер назвал следующего соперника Усика.

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