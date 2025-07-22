Промоутер оценил шансы на трилогию Усик - Фьюри в 2026 году

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что британец готов провести третий бой против Александра Усика.

Уоррен рассказал, что Фьюри хотел бы организовать трилогию в следующем году.

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"Тайсону нравится этот бой, и он хочет его. Кстати, первые два поединка были близкими. В этом деле может произойти что угодно. Возможно, этот бой можно устроить, если Усик и Тайсон действительно хотят это сделать. Я уверен, что он вызовет аппетит.

Фьюри не будет драться в этом году. Пожалуй, он подерется в начале следующего года. Тайсон планирует вернуться в апреле. Нам нужно поговорить об этом.

В последнюю очередь Усик сейчас хочет говорить о боях. Он провел тяжелый тренировочный лагерь, одержал победу и возвращается домой, чтобы вместе с семьей насладиться плодами своей работы", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года после поражений от Усика, однако недавно выразил готовность к трилогии с украинцем.

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