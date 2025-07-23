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Красюк назвал двух возможных соперников Усика по прощальному бою

Промоутер озвучил несколько сценариев.
Сегодня, 07:48       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александра Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о последнем поединке украинца.

Красюк считает, что украинский боксер может встретиться с Джейком Полом или Тайсоном Фьюри.

"Все зависит от задачи Александра, от того, что он хочет делать. Если он хочет заработать денег, то, пожалуй, Джейк Пол - лучшая альтернатива. Никакого риска, большая аудитория, огромые цифры.

Если главное - кому что-то доказать, доказать что-то себе, то, вероятно, Тайсона Фьюри. Но в глубине души я не верю, что этот поединок состоится", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее известный промоутер расхвалил Усика за яркую победу над Дюбуа.

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