"Просто избил": Известный промоутер расхвалил Усика за яркую победу над Дюбуа

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал досрочную победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

Функционер отметил, что его впечатлило выступление украинского боксера.

Читай также: Усик обратился к болельщикам после победы над Дюбуа

"Усик просто феноменален. Вот это боец. Если вы посмотрите этот бой, то видно, что в первом раунде Усик находился под давлением, потому что Дюбуа стремительно шел вперед, как он это сделал в поединка против Энтони Джошуа. Если он поймает тебя, то ты окажешься в беде.

Я думаю, сразу после этого Усик просто решил: "Я больше не буду отступать, я собираюсь драться с Дюбуа". И он просто избил его, а потом остановил.

Усик дважды победил Джошуа, дважды Фьюри, дважды Дюбуа. Невероятно", - приводит слова Хирна Bad Left Hook.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!