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"Просто избил": Известный промоутер расхвалил Усика за яркую победу над Дюбуа

Эдди Хирн выразил восхищение украинским абсолютным чемпионом.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Усик одолел Дюбуа / Getty Images
Усик одолел Дюбуа / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал досрочную победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

Функционер отметил, что его впечатлило выступление украинского боксера.

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"Усик просто феноменален. Вот это боец. Если вы посмотрите этот бой, то видно, что в первом раунде Усик находился под давлением, потому что Дюбуа стремительно шел вперед, как он это сделал в поединка против Энтони Джошуа. Если он поймает тебя, то ты окажешься в беде.

Я думаю, сразу после этого Усик просто решил: "Я больше не буду отступать, я собираюсь драться с Дюбуа". И он просто избил его, а потом остановил.

Усик дважды победил Джошуа, дважды Фьюри, дважды Дюбуа. Невероятно", - приводит слова Хирна Bad Left Hook.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эдди Хирн Даниэль Дюбуа

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