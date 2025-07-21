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Усик обратился к болельщикам после победы над Дюбуа

Украинец заявил, что он выполнил свою миссию.
Сегодня, 19:50       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик высказался о победе над Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер поблагодарил болельщиков за поддержку.

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"Спасибо за вашу поддержку. Какая невероятная ночь – 3-кратный абсолютный чемпион мира. Миссия выполнена".

Напомним, что 19 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа.

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