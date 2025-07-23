"Принести подарок": Лапин рассказал, как Усику удалось нокаутировать Дюбуа

Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), прокомментировал победу украинца над бывшим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 KO).

По словам Лапина, украинский боксер выполнил план на поединок.

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"Александра имел план на бой — и выполнил его. Произошедшее в ринге стало естественным результатом упорного труда чемпиона, его преданности и дисциплины, а также разумного, основанного на данных подхода к подготовке.

В то время как команда соперника обещала принести хаос в ринг, мы сосредоточились на том, чтобы принести порядок", - приводит слова Лапина Sky Sports.

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и в третий раз в карьере получил титул абсолютного чемпиона.

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