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Назван главный кандидат на роль следующего соперника Пакьяо

Филиппинский ветеран может получить чемпионский бой.
Сегодня, 09:35       Автор: Митя Шитко
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может подраться с регулярным чемпионом WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро.

Как сообщил журналист ESPN Сальвадор Родригес, Ромеро является главным кандидатом на следующий бой с Пакьяо.

"Идут разговоры о Мейвезере, Джервонте Дэвисе и реванше с Барриосом, но кажется, что сегодня наиболее вероятным соперником для Пакьяо может быть Роландо Ромеро".

Напомним, что 19 июля Пакьяо провел поединок против Марио Барриоса. Бой завершился ничьей решением большинства судей.

Отметим, что на ISPORT доступно видео лучших моментов поединка.

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