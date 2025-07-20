Пакьяо - Барриос: лучшие моменты боя - видео

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) вернулся в ринг после почти четырехлетнего отсутствия, встретившись в бою с обладателем титула WBC в полусреднем весе Марио Барриосом (29-2-2, 18 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 20 июля, на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, став главным событием боксерского шоу от промоутерской компании Premier Boxing Champions.

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46-летний легендарный филиппинский боксер не сумел отобрать титул у младшего на 16 лет соперника, а бой завершился вничью решением большинства судей: 115-113 в пользу Барриоса и дважды 114-114.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Пакьяо - Барриос:

Ранее Пакьяо оценил ничейный результат боя с Барриосом.

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