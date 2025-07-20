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"Думал, что выиграл": Пакьяо оценил ничейный результат боя с Барриосом

Легендарный филиппинец выразил готовность провести реванш.
Сегодня, 17:42       Автор: Игорь Мищук
Пакьяо завершил вничью бой с Барриосом / Getty Images
Пакьяо завершил вничью бой с Барриосом / Getty Images

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо отреагировал на ничейный результат решением большинства в бою с обладателем пояса WBC в полусреднем весе Марио Барриосом.

Легендарный филиппинский боксер отметил, что надеялся на победу, и заявил, что готов к реваншу.

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"Я думал, что выиграл этот бой. Это был близкий поединок. Мой соперник был очень жестким. Это был прекрасный бой. Хочу ли я реванш? Да, конечно.

Я тренировался всего два месяца. Мне необходимо продолжать тренировки. К такому титульному бою не следует готовиться 3,5-4 месяца. Из-за выборов на Филиппинах я поздно начал тренироваться, но это нормально. Я люблю филиппинский народ, люблю оказывать честь моей стране", - приводит слова Пакьяо BBC.

Ранее промоутер раскритиковал решение предоставить Пакьяо титульный бой.

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