Пакьяо вернулся в ринг ничьей с Барриосом

Легендарный филиппинец не проиграл, но и не победил.

Экс-чемпион мира в разных весовых категориях Мэнни Пакьяо провел первый за четыре поединка. Он встретился в ринге с американским боксером Марио Барриосом.

Ветеран выдержал все 12 раундов. Более того, филиппинец долгое время доминировал в бою. Впрочем, судьи с преимуществом два против одного (дважды по 114:114) констатировали ничью. Еще один предпочел Барриос (115:113).

Для американца ничейный результат стал вторым подряд. Осенью он разошелся мировой с соотечественником Абелем Рамосом. В свою очередь Пакьяо закрыл поражение от кубинского боксера Иордениса Угаса.

Напомним, украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира с нокаутом Даниэля Дюбуа.

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