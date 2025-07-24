iSport.ua
Русский Українська

Леннокс Льюис назвал причину, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко

Британец выбрал семью, а не второй бой с украинцем.
Сегодня, 11:10       Автор: Митя Шитко
Виталий Кличко и Леннокс Льюис / Getty Images
Виталий Кличко и Леннокс Льюис / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Леннокс Льюис вспомнил противостояние против Виталия Кличко.

Легендарный британец рассказал, почему не провел реванш с украинцем.

"Позволь мне объяснить. Виталий всегда должен был быть моим последним соперником, просто этот бой состоялся раньше. Я согласился на него за 10 дней до поединка. Ни один чемпион никогда не выходил против претендента номер 1 на таком коротком оповещении.

Я уже думал о семье, о жизни без тренировочных лагерей. Я серьезно рассматривал реванш, но в конце концов решил придерживаться первоначального плана. Виталий впоследствии стал великим чемпионом сам по себе. Я также понимал, что время не на моей стороне".

В июне 2003 года Леннокс победил Кличко. После шести раундов врач остановил бой из-за рассечения Виталия, хотя тот хотел продолжать поединок. Украинец лидировал на записках судей на момент остановки.

Ранее Леннокс Льюис рассказал, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Александрия - Партизан: Прогноз на матч Лиги конференций Александрия - Партизан: Прогноз на матч Лиги конференций
Сульшер: Бешикташ мечтает выйти в финал Лиги Европы Сульшер: Бешикташ мечтает выйти в финал Лиги Европы
FAVBET — титульный партнер ФК «ЛНЗ» FAVBET — титульный партнер ФК «ЛНЗ»
Атлас назвал место Усика в списке лучших супертяжеловесов всех времен Атлас назвал место Усика в списке лучших супертяжеловесов всех времен

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер сыграет с Бешикташем, матчи в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Лига конференций12:22
Александрия - Партизан: Прогноз на матч Лиги конференций
Лига Европы12:10
Сульшер: Бешикташ мечтает выйти в финал Лиги Европы
Украина11:46
FAVBET — титульный партнер ФК «ЛНЗ»
Бокс11:40
Атлас назвал место Усика в списке лучших супертяжеловесов всех времен
Европа11:21
Полесье - Санта-Колома: Прогноз на матч Лиги Конференций
Бокс11:10
Леннокс Льюис назвал причину, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко
Лига Европы10:35
Шахтар - Бешикташ: Прогноз на матч Лиги Европы
Бокс10:30
"Откуда берутся эти цифры?": инсайдер - о космическом гонораре Усика за реванш с Дюбу
Лига Европы10:00
Бешикташ - Шахтер: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Бокс09:35
Назван главный кандидат на роль следующего соперника Пакьяо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK