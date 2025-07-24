Леннокс Льюис назвал причину, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко

Британец выбрал семью, а не второй бой с украинцем.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Леннокс Льюис вспомнил противостояние против Виталия Кличко.

Легендарный британец рассказал, почему не провел реванш с украинцем.

"Позволь мне объяснить. Виталий всегда должен был быть моим последним соперником, просто этот бой состоялся раньше. Я согласился на него за 10 дней до поединка. Ни один чемпион никогда не выходил против претендента номер 1 на таком коротком оповещении. Я уже думал о семье, о жизни без тренировочных лагерей. Я серьезно рассматривал реванш, но в конце концов решил придерживаться первоначального плана. Виталий впоследствии стал великим чемпионом сам по себе. Я также понимал, что время не на моей стороне".

В июне 2003 года Леннокс победил Кличко. После шести раундов врач остановил бой из-за рассечения Виталия, хотя тот хотел продолжать поединок. Украинец лидировал на записках судей на момент остановки.

Ранее Леннокс Льюис рассказал, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком.

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