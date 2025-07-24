"Издевался над нами": Чисора назвал место Усика в списке лучших супертяжеловесов всех времен

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) поделился мыслями по поводу абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

Чисора похвалил украинца и оценил его наследие в боксе.

"Усик на 100 процентов – среди топ-10 супертяжеловесов, и в моем рейтинге он в топ-5. Чемпион Европы среди любителей, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и двукратный абсолютный чемпион в супертяжелом весе.

Что еще он может сделать? Он побил нас всех, он просто издевался над нами", - приводит слова Дерека

В октябре 2020 года Усик победил Чисору решением судей.

Напомним, что Атлас назвал место Усика в списке лучших супертяжеловесов всех времен.

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