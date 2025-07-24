Атлас назвал место Усика в списке лучших супертяжеловесов всех времен

Американский тренер Тедди Атлас высказался по поводу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

Атлас считает, что украинский боксер является одним из лучших за всю историю.

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"Он сделал все, он – один из великих, один из величайших. Сейчас он на вершине – среди лучших супертяжеловесов всех времен. Я никогда не думал, что скажу это, но должен, если говорить правду", - приводит слова Атласа Seconds Out.

Украинский боксер во второй раз стал бесспорным чемпионом сверхтяжелого веса после победы над Даниэлем Дюбуа. Усик нокаутировал британца в 5-м раунде. Чемпион остается непобежденным на профи-ринге.

Напомним, экс-чемпион мира Тони Беллью публично предостерег Итауму от поединка против Усика.

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