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"Это совершенно нелепо": Беллью назвал боксера, который не должен проводить бой с Усиком

Тони отговаривает молодого проспекта от поединка с украинцем.
Сегодня, 08:35       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о возможном бое между Мозесом Итаумой и Александром Усиком.

По словам Тони, нет смысла в таком поединке.

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"Это совершенно нелепо - бросать сейчас Мозеса Итауму на ринг к Александру Усику. Это полное безумие высочайшего уровня. Мозес уже когда-то проходил хоть 6-7 раундов?

Зачем его туда бросать? Бокс - это вид спорта, который не прощает ошибок, и ты должен заслужить свои достижения. Я верю, что Мозес Итаума - будущее супертяжелого веса, но ему ни в коем случае не следует выходить в ринг с Александром Усиком, когда он не дрался больше шести раундов. Извините, но это полное безумие", - сказал Беллью talkSPORT.

Отметим, что Беллью раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком.

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