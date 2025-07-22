"Нас посадят за убийство": Менеджер Усика отреагировал на разговоры о бое с блогером Полом

Эгис Климас, менеджер абсолюта супертяжелого дивизиона Александра Усика, прокомментировал слухи о возможном бое с боксирующим блогером Джейком Полом, который после победы украинца над Даниэлем Дюбуа поднялся в ринг, где они провели дуэль взглядов.

Представитель украинского чемпиона заверил, что настоящий боксерский поединок с шоуменом никто устраивать не собирается.

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"Когда мы говорим о Джейке Поле, то это уже не о боксе. Если мы проведем с ним бой, то нас посадят за убийство. Все мы понимаем, что выставлять Джейка Пола против Александра Усика в боксерском поединке однозначно нельзя. Александр никогда на это не пойдет.

Конечно, если учесть, что Пол когда-то был борцом, а также знает, как драться, то идеальным вариантом был бы поединок правилам ММА", - сказал Климас в комментарии Boxing King Media.

Отметим, также Климас оценил победу Усика над Дюбуа.

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