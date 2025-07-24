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"Нельзя терять мотивацию": Али Башир рассказал о будущем Сиренко после первого поражения

Украинец проиграл в андеркарде Усик - Дюбуа.
Сегодня, 14:55       Автор: Митя Шитко
Владислав Сиренко / Getty Images
Владислав Сиренко / Getty Images

Джеймс Али Башир, тренер украинского боксера супертяжелого веса Владислава Сиренко (22-1, 19 КО), прокомментировал поражение своего подопечного в поединке против британца Соломона Дакреса (10-1, 3 КО).

Али Башир считает, что теперь у украинца могут появиться больше соперников.

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"Теперь у нас будет больше возможностей, потому что другие бойцы увидели этот бой и могут решить, что Влад Сиренко – более слабый соперник, которого можно победить. Поэтому, в определенной степени, из этого поражения можно извлечь что-то хорошее. Но нельзя терять мотивацию – таков уж ландшафт в боксе.

Знаете, у нас за последние шесть месяцев сорвались 4-5 боев. Я приезжал в Германию четыре раза - и каждый раз возвращался в Америку без боя. Мы готовились к одному сопернику, потом к другому. Тренировались к поединку против техничного боксера, потом против панчера, потом против подвижного соперника. А за десять дней до боя нам дали Соломона Дакреса. И он победил. Он победил Влада. Я думаю, частично это из-за того, что я пытался достучаться до него, но разочарование накапливалось и сказалось. И мы проиграли", - приводит слова тренера Seconds Out.

Сиренко проиграл Дакресу единогласным решением судей: 91:99, 92:98, 92:99. 

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