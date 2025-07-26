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"Почему они хотят нас убить?": Усик рассказал про реакцию детей на начало полномасштабной войны

Александр не знал, что ответить своим детям после нападения на Украину.
Сегодня, 08:40       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) высказался про начало полномасштабного вторжения россии в Украину.

Боксер ответил на вопрос журналистов о том, как он сообщил детям о нападении на Украину.

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"Было тяжело. Мои дети спрашивали меня: "Почему? Почему они хотят нас убить?". А у меня ответов не было. А теперь у меня есть ответ. Ибо они больные. Просто больные", – сказал Усик для Mail Sport Boxing.

Усик в предыдущем бою нокаутировал Даниэля Дюбуа в птяом раунде.

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