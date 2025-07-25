"Надеемся, что согласится": Промоутер Паркера впервые отреагировал на назначение поединка с Усиком

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, прокомментировал постановление WBO о назначении абсолюту дивизиона Александру Усику обязательной защиты против его клиента.

Представитель новозеландского боксера отметил, что его подопечный очень надеется, что украинец согласится на проведение этого поединка.

Читай также: Усику назначили обязательную защиту против Паркера

"Джозеф Паркер рад, что Александру Усику дали 30 дней на переговоры, а ему возможность провести бой за титул абсолютного чемпиона.

Джозеф надеется и молится, что Усик согласится защищать свое звание бесспорного чемпиона, что в последнее время удавалось немногим. Мало кто удерживал этот титул дольше нескольких месяцев, поэтому мы надеемся, что Усик захочет сохранить титул абсолюта в супертяжелом весе и согласится провести поединок с Паркером.

Мы не исключаем того, что Усик может подраться с Паркером следующим. Многие предполагают, что он этого не сделает, но для меня это довольно неопределенный вывод. Мы надеемся на бой с Усиком и рассчитываем провести его до конца этого года", - приводит слова промоутера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что саудовцы заявили об отсутствии интереса к организации боя Усик - Паркер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!