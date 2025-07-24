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Саудовцы заявили об отсутствии интереса к организации боя Усик - Паркер

Турки не собирается заниматься поединком, который должен состояться по предписанию WBO.
Сегодня, 20:50       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх отреагировал на назначение абсолюту супертяжелого дивизиона Александру Усику (24-0, 15 КО) обязательной защиты против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала этот поединок, обязав боксеров достигнуть соглашения в течение 30 дней, иначе бой уйдет на промоутерские торги. В случае отказа украинца от поединка ему придется оставить вакантным титул WBO.

Читай также: Усику назначили обязательную защиту против Паркера

Практически сразу после постановления WBO организация Riyadh Season, которой руководит Турки, а также саудовская промоутерская компания Sela посредством журнала The Ring объявили, что не заинтересованы в организации боя Усика и Паркера.

Ранее экс-чемпион мира Карл Фроч оценил шансы Паркера в бою с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Александр Усик Джозеф Паркер

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