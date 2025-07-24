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Фроч оценил шансы Паркера в бою с Усиком

Карл предсказывает легкую победу для одного из боксеров.
Сегодня, 12:42       Автор: Митя Шитко
Александр Усик и Джозеф Паркер / Matchroom Boxing
Александр Усик и Джозеф Паркер / Matchroom Boxing

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о потенциальном поединке абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика против Джозефа Паркера.

По словам эксперта, украинский боксер не оставит шансов сопернику, если такой бой состится.

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"Паркер сделал все, что от него требовалось, чтобы сейчас гарантировать себе бой с Усиком, но вы бы дали ему шанс? Это был бы интересный бой: достаточно быстрые руки, высокий воркрейт. Но давайте не забывать, кому уже проигрывал Паркер.

Он проиграл Диллиану Уайту несколько лет назад, его побеждали люди, которые в действительности не годятся Усику в подметки. И я не критикую Джозефа Паркера. Я считаю, что если кто-то заслуживает бой с Усиком, так это он. Он заслуживает свой чек. Но кто-то искренне дает Паркеру шансы против Усика? Потому что я - нет. Я просто не думаю, что это реалистично", - приводит слова Фроча Seconds Out.

Напомним, что промоутер Паркера назвал условие для боя с Усиком.

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