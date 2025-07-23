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"Возможно, величайший боксер всех времен": промоутер Паркера назвал условие для боя с Усиком

Джозеф хочет стать чемпионом мира в супертяжелом весе.
Сегодня, 11:40       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), подтвердил, что его клиент хочет боксировать против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО).

Хиггинс сообщил, что судьба такого боя зависит только от украинского боксера.

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"Если Усик решит поставить наследие на первое место и сохранить статус абсолютного чемпиона, то следующим будет бой с Паркером. Но Усик может выбрать другой поединок, который может принести больше денег.

Боксеры-супертяжеловесы такого уровня должны пытаться стать объединенным чемпионом дивизиона. Именно поэтому Джозеф боксирует. Он надеется следующим провести бой против Усика. Следующий бой Паркера, скорее всего, будет большой, возможно, за титул чемпиона мира, и будет ли это поединок с Усиком, зависит от Александра".

Промоутер заявил, что украинец, возможно, величайший боксер всех времен.

"Невозможно не уважать то, чего Усик достиг в боксе. Он покорил крузервейт, выиграл олимпийское золото, а теперь он покорил и супертяжелый вес. Он, возможно, величайший боксер всех времен".

Усик в реванше нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и стал трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Напомним, что Красюк сравнил Усика с Али и Майком Тайсоном.

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